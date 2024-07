Egypte : 6 morts et 33 blessés dans des affrontements au Caire

Six personnes ont trouvé la mort 33 autres ont été blessés lors d’affrontements entre partisans et opposants du président déchu ce matin, au Caire en Egypte.

Ce matin, de nouveaux affrontements ont éclaté au Caire entre partisans et opposants du président renversé par l’armée, Mohamed Morsi. Des heurts ont eu lieu dans le quartier de Guizeh, à proximité de l’Université du Caire, dans le centre de la ville. En marge des affrontements, six personnes ont trouvé la mort selon l’agence Mena. Parmi eux, deux partisans de Mohamed Morsi ont été tués par balle par un inconnu très tôt ce matin. Au total, ces nouveaux décès portent à dix le nombre de morts en Egypte dans les dernières 24h. Quatre personnes avaient été tuées lundi, à la périphérie de la capitale. Le bilan continue donc de s’alourdir en Egypte, puisque depuis la fin du mois de juin et le début des contestations contre le président Morsi, 150 personnes ont trouvé la mort. La promesse d’organiser des élections en Egypte avant 2014, relayée par melty.fr, n’a donc pas fait l’unanimité.

Moins d’un mois après le renversement par l’armée du président Morsi, l’Egypte ne semble toujours pas retrouver le calme. Pourtant, le Premier ministre Hazem El-Beblaoui a lancé la transition politique du pays depuis la prestation de serment du gouvernement égyptien, il y a tout juste une semaine. Mais l’Egypte est toujours profondément divisée et deux camps s’affrontent. D’un côté, les partisans du président Morsi qui rejettent ce qu’ils qualifient de « coup d’Etat » militaire et ne reconnaissent pas le gouvernement de transition égyptien. De l’autre, les opposants au président Morsi, qui continuent de manifester leur soutien à l’armée. Dans ces conditions, le calme ne devrait pas revenir de sitôt dans le pays, malgré la promesse d’élections, prévues avant 2014.

