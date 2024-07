Tremblement de terre de magnitude 6,6 en Chine

Cette année, les tremblements de terre ont fait beaucoup de dégâts dans les quatre coins du monde.

Cette fois-ci c’est la chine qui est touchée, plus particulièrement la province de Gansu. Il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6,6. Après juste une demi-heure, un autre séisme de magnitude de 5,6 a frappé la même région.

Les dégâts étaient importants: des inondations et de coulées de boue, coupures de courant, mis à part les dégâts matériels. Et malheureusement 54 morts et plusieurs centaines de blessés sont enregistrés.

En fait, cette région de Gansu a été déjà touché par un tremblement de terre en Avril dernier et il y a eu 160 personnes morts et et 6 700 personnes blessés.

