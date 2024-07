90 bodyguard recrutés par la TRANSTU

De nouvelles mesures de sécurité sont prises par la TRANSTU.

En effet, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a communiqué qu’elle recrutera 90 agents de sécurité « bodyguard » pour mieux protéger et veiller sur la sécurité des contrôleurs et des voyageurs dans les différents moyens de transport de la compagnie.

Mohamed Chemli, directeur de la communication et des relations extérieures de la TRANSTU, a annoncé que ces nouveaux agents auront pour mission d’assurer la sécurité des personnes et de la flotte, et d’intervenir en cas de grabuge.

