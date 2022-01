La plage de Malibu bientôt disparue !

Pamela Anderson devrait se mobiliser pour la plage qui l’a rendu célèbre !

En effet, la plage de Malibu risque une érosion qui atteint des niveaux très inquiétants.

On connait cette plage grâce à la série « Alerte à Malibu », mais elle est très connue parce qu’elle se trouve dans l’une des plus belles régions des Etats-Unis à savoir, Los Angeles. Malheureusement, elle est menacée. Et les propriétaires des demeures qui bordent la plage sont inquiets, mais ils n’ont pas encore réussi à trouver une solution viable à part quitter leur maisons.

L’érosion de la plage menace les maisons qui la bordent qui pourraient disparaître dans quelques années. S’il a été un temps envisagé de renflouer la plage en faisant venir du sable d’ailleurs, cela n’est pas une solution viable à long terme et pourrait porter atteinte aux plages environnantes. De surcroît, le seul fait de transporter tout ce sable serait fortement émetteur de gaz à effet de serre, ces mêmes gaz qui sont à l’origine de l’accélération de l’érosion de la plage.

Car si l’érosion des plages est un phénomène naturel, il est fortement aggravé par le réchauffement climatique et la montée des eaux.

