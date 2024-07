France-Affaire Laetitia: Meilhon dépose plainte pour diffusion de sa photo aux assises

Tony Meilhon a déposé plainte après la diffusion d’une photo de lui dans des médias nationaux lors de son procès d’assises à l’issue duquel il a fait appel de sa condamnation à la réclusion à perpétuité pour avoit tué Laetitia Perrais en 2011.

M. Fathi Benbrahim, avocat de Tony Meilhon, a adressé vendredi cette plainte au parquet de Nantes.

Cette plainte est contre X mais «visant notamment le Figaro et le Parisien» pour «diffusion de photo de M. Meilhon à l’intérieur de la salle d’audience, ce qui est une infraction pénale», a écrit l’avocat.

Tony Meilhon a été condamné le 5 juin par la cour d’assises de Loire-Atlantique à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans et d’une demande de «rétention de sûreté», soit la peine maximale. Il a fait appel de ce verdict.

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, après avoir passé la soirée en sa compagnie, Tony Meilhon avait enlevé Laetitia Perrais, morte étranglée. Son corps, démembré et poignardé plus d’une quarantaine de fois, avait été retrouvé dissimulé dans deux étangs.

