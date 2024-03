Les photos de Zine El Abidine Ben Ali sont retouchées sur les séries tunisiennes

Il se trouvait partout, quotidiennement sur les journaux, matin, midi et soir sur le journal télévisé, sur les banderoles quand il y a un quelconque événement, dans les rues, sur des panneaux publicitaires et dans chaque série tunisienne, il a droit à quelques passages, c’est bien lui, c’est Zine El Abidine Ben Ali.

Plusieurs feuilletons tunisiens comprennent des scènes dans des lieux et des établissements publics, hôpitaux, universités et commissariats de police, les réalisateurs sont obligés de revêtir ces lieux par un cadre photo du président déchu, tout comme chaque commerce qui ne peut avoir une autorisation que s’il a déjà mis bien en évidence la photo de l’ex président. Maintenant que ça a changé, que le pays s’est débarrassé du dictateur au pouvoir depuis 1987, les commerçant se sont précipités à se débarrasser de cette photo qui leur colle bien au cul comme disait l’autre, entre la brûler et la déchirer, les choix se sont variés mais la finalité était la même.

Les réalisateurs des feuilletons télévisés ont trouvé « la solution » pour nettoyer les scènes de la photo du président déchu qui guète tout le monde, ils ont commencé dans un premier temps par lui mettre un effet de floue pour se débarrasser partiellement de ce parasite et ont repris la rediffusion de ces séries que nous espérons s’améliorer de plus en plus et qu’elles traitent des problèmes plus importants de la société.

