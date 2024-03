Les affrontements entre musulmans et chrétiens font des morts

De violents affrontements entre chrétiens coptes et musulmans ont fait au moins treize morts au Caire, relançant les tensions confessionnelles en Égypte au moment où le pays s’engage dans une délicate transition politique après la chute du président Hosni Moubarak.

Ces heurts mardi soir dans le quartier déshérité à forte population copte de Moqattam (est) ont notamment fait 110 blessés, a affirmé mercredi le ministère de la Santé, sans même indiquer la confession des morts et blessés.

La situation semblait critique dans ce quartier misérable d’éboueurs, en grande majorité chrétiens, où un prêtre a précisé à l’AFP avoir dénombré dans le petit hôpital qui dépend de sa paroisse six Coptes tués et au moins 45 autres blessés.

“Tous les morts ont été tués par balles, et les blessés ont également été touchés par des tirs”, a déclaré le père Samaane Ibrahim. Le religieux a mis en cause des « voyous » et des « salafistes« , des islamistes fondamentalistes.

D’après lui, des cocktails molotov ont été lancés contre des habitations, et les attaquants ont incendié des entrepôts et des ateliers de recyclage.

Un autre prêtre, Boutros Rouchdi, a précisé avoir compté sept morts coptes, et un musulman tué alors qu’il essayait de défendre ses voisins chrétiens.

Les affrontements ont éclaté après que des habitants de Moqattam soient sortis manifester pour protester contre l’incendie d’une église samedi au sud de la capitale.

Les services de sécurité ont fait état d’affrontements à coups de pierre entre chrétiens et musulmans, et des témoins ont indiqué que l’armée, présente sur les lieux, avait tiré en l’air pour disperser la foule.

Les autorités avaient indiqué mardi soir que les forces armées « faisaient face avec succès aux émeutes » à Moqattam et dans des quartiers voisins.

Mais mercredi des habitants chrétiens ne cachaient pas leur ressentiment à l’égard de l’armée, en charge du pays depuis le départ de Hosni Moubarak, sous la pression de quitter le pouvoir le 11 février par une vague de manifestations contre son régime.

Des milliers de Coptes ont également manifesté ces derniers jours devant le bâtiment de la radio-télévision, dans le centre du Caire, pour dénoncer des violences contre leur communauté samedi au cours desquelles l’église Al-Chahidaine, à Soul, dans le gouvernorat de Helwan au sud du Caire, a été presque totalement détruite par un incendie.

Les autorités ont promis de faire reconstruire l’église pour tenter de faire baisser la tension.

Les Coptes représentent de 6 à 10% de la population du pays. Ils disent être victimes de discriminations et dénoncent les violences à caractère confessionnel qui les visent.

La communauté copte d’Égypte a été visée dans la nuit du nouvel an par un attentat devant une église d’Alexandrie (nord), qui a fait 23 morts.

Ces tensions surviennent alors que le pays passe par une période critique après le départ de Mr Moubarak qui avait régné le pays d’une main de fer pendant trois décennies.

L’armée assure depuis la direction du pays, tandis que le gouvernement gère les affaires courantes. Les militaires ont promis de remettre le pouvoir à un gouvernement civil démocratiquement élu dans quelques mois.

Les chrétiens et les musulmans se sont entraidés pour mettre la pression sur l’ex président Moubarak, les chrétiens ont encerclé les musulmans lors de leur prière afin de les protéger des forces du clan Moubarak, les deux communautés nous ont montré à maintes reprises qu’elles peuvent cohabiter en paix…

J’aime ça : J’aime chargement…