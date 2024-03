Fête de la journée internationale de la femme

La journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars et trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du 20eme siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes.

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de revendiquer l’égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde, pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition des femmes, fêter les victoires et les avancées.

C’est l’occasion de se souvenir des luttes et des réalisations passées, mais aussi de regarder vers les potentiels inexploités qui attendent les futures générations de femmes.

La journée internationale des femmes a été observée au début des années 1900, une époque de grande expansion et de turbulence dans le monde industrialisé qui a vu la croissance démographique en plein essor et la montée des idéologies radicales.

Il m’est agréable, en cette circonstance privilégiée, de présenter mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à toutes les femmes tunisiennes, à l’intérieur et à l’extérieur du pays formant le souhait de leur faire revivre cette fête dans le progrès et l’excellence, surtout que cette année est la première passée sans que nous sommes représentées par Leila Trabelsi et sans être obligées à écouter son discours appris par cœur.

Nous vous invitons toutes à découvrir aussi notre portail Femme, notre cadeau pour toutes les femmes!

J’aime ça : J’aime chargement…