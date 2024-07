Imbroglio en Syrie: Les rebelles s’entretuent

Des factions rivales issues des groupes soutenus par les États-Unis qui combattent le régime d’Assad en Syrie ont exécuté une série d’embuscades et d’assassinats qui démontrent le caractère antidémocratique de toute la campagne menée par les États-Unis en vue d’un «changement de régime».

L’étincelle qui a déclenché les combats a été l’assassinat jeudi passé d’un haut commandant de l’Armée syrienne libre (ASL), Kamal Hamami, qui a été tué par balle dans la ville de Salma, dans la province de Lattaquié dans le nord-ouest de la Syrie. Le meurtre est l’œuvre d’un groupe affilié à al-Qaïda, l‘ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham, Etat islamique d’Irak et d’al-Sham) et il a eu lieu suite à un différend entre Hamami et le dirigeant local d’État islamique, Abu Ayman.

Des articles de presse ont relaté qu’Abu Ayman et d’autres militants avaient dénoncé l’ASL comme étant des «infidèles», les critiquant pour avoir signé une déclaration de tolérance religieuse à l’égard des minorités chrétiennes et alaouites. Des groupes islamistes comme l’ISLI et le Front al-Nusra, qui ont bénéficié d’un financement considérable de la part d’alliés des États-Unis comme le Qatar, prennent régulièrement pour cible les non sunnites, ainsi que des sunnites pratiquant une forme moins rigide de l’Islam.

Il se peut aussi qu’il y ait eu un conflit d’argent vu que deux commandants auraient eu des avis différents au sujet de projets pour l’attaque d’un point de contrôle du gouvernement syrien situé à la frontière turco-syrienne. Mis à part leur importance stratégique, les passages aux frontières sont une source de revenus lucrative étant donné qu’à la fois les réfugiés fuyant la guerre civile et les livraisons de marchandises au-delà de la frontière peuvent être soumis à une «taxation» par les rebelles, c’est-à-dire de l’extorsion et du vol.

Cet incident est la deuxième attaque de ce type dans la région de Lattaquié. Une semaine plus tôt, les combats entre l’ISIS et dix tireurs de l’ASL avaient fait 10 morts et des dizaines de blessés, mais les articles de presse se contredisaient quant à savoir quel groupe avait initié les combats et quelles en étaient les conséquences.

