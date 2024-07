Il ne manquait plus que les maladies en Tunisie !

Depuis Lundi, une information a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux qui concerne la présence de paludisme (malaria) en Tunisie.

Malheureusement, Abdellatif Mekki, le Ministre de la Santé Publique a confirmé cette information en précisant qu’ils ont détectés 4 cas de malaria dans les Berges du Lac.

Il explique que: « Ce sont des gens qui se connaissent et qui habitent dans ce quartier proche de l’aéroport. D’ailleurs, on appelle cette épidémie le paludisme des aéroports, car elle circule dans les valises. Elle a été moult fois enregistrée en France à cause de son ouverture sur les pays étrangers. C’est une maladie infectieuse qui se propage à travers la piqûre de certaines espèces de moustiques. Nous poursuivons l’enquête et les résultats vont être communiqués. Mais je vous assure, je ne suis pas inquiet. Je serais plus inquiet si le malaria était détecté dans un quartier populaire ».

Pour éviter la malaria, le Ministre nous conseille d’avoir un cadre de vie sain et de procéder assez souvent au nettoyage et au curage des caniveaux, des égouts, etc.

