Le Conseil National Libyen refuse tout retrait conditionnel

Le Conseil National de transition libyen a refusé la demande de négociation du dirigeant Mouamar Kadhafi. Un porte-parole du Conseil a déclaré à la chaine Al Jazeera que les représentants des différentes villes, membres du Conseil National, ont refusé catégoriquement le retrait conditionnel du Colonel Kadhafi.

Le Conseil National a informé Al Jazeera que le retrait du Colonel Kadhafi en échange de sa sécurité et celle des membres de sa famille représente une sortie avec honneur pour Mouamar Kadhafi et déshonore les victimes des affrontements des combats avec les milices du dictateur Kadhafi et son clan et les massacres qui ont précédé la révolution.

