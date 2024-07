Israel presse Washington de maintenir l’aide militaire à l’Egypte

Israël a demandé aux Etats-Unis de ne pas geler l’aide militaire américaine à l’Egypte après la destitution du président Mohamed Morsi par l’armée, ont indiqué mardi des médias israéliens.

Cette requête vise à empêcher l’application d’une loi américaine interdisant le versement d’une aide financière à un régime issu d’un coup d’Etat.

Selon la radio publique, des responsables israéliens ont pressé les Etats-Unis de ne pas geler l’aide militaire à l’Egypte, d’un montant annuel de 1,3 milliard de dollars. Le quotidien Haaretz, citant un haut responsable américain, a précisé que des coups de téléphone marathon ont été échangés sur ce dossier entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et John Kerry le secrétaire d’Etat américain, Moshé Yaalon et le secrétaire à la Défense Chuck Hagel, ainsi qu’entre les conseillers à la défense nationale des deux pays Yaakov Amidror et Susan Rice.

Ceci pour les « analystes » qui découvrent à nouveau un second « printemps arabe » ou «évoquent une « défaite US » en Egypte» …

