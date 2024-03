Jacques Chirac devant les tribunaux pour détournement de fonds publics

Aujourd’hui, le lundi 7 Mars, s’est ouvert au tribunal correctionnel de Paris, le procès des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris, où doit être jugé l’ancien président français, Jacques Chirac. C’est la troisième fois qu’un chef d’État français sera jugé depuis Pétain et Louis XVI à moins qu’une tentative de la défense de le faire reporter de plusieurs mois.

Premier ex-chef de l’État français à comparaître devant les tribunaux, Jacques Chirac, 78 ans, doit répondre de faits remontant au début des années 1990, l’époque où il était maire de la capitale Paris.

Mais un avocat d’un des neuf autres prévenus essayera d’empêcher la tenue de ce procès exceptionnel, en cherchant à saisir le Conseil constitutionnel.

Me. Jean-Yves Le Borgne, avocat de Rémy Chardon, ex-directeur de cabinet de Mr Chirac, a déclaré qu’il plaiderait l’inconstitutionnalité d’un point de droit qui a empêché la prescription des faits, en demandant une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Si le tribunal transmet cette QPC à la Cour de cassation, le procès sera gelé. « Tout s’arrêterait », a indiqué Me Le Borgne. Et si la QPC arrive jusqu’au Conseil constitutionnel, cela pourrait « repousser le procès au fond de neuf mois », d’après le juriste Dominique Rousseau.

Mr Le Borgne a assuré “ne prendre aucune initiative pour freiner ou repousser le procès” et s’est défendu d’agir en « sous-marin » de la défense de l’ex-président, dont l’entourage a assuré n’être “ni directement, ni indirectement à l’origine de la QPC”.

Si le procès a lieu, il examinera durant un mois la responsabilité de Jacques Chirac dans deux dossiers d’emplois présumés fictifs à la Ville de Paris.

Dans le premier dossier, l’ancien maire est accusé d’avoir créé des emplois de complaisance dans son cabinet. Sur les 481 personnes visées au départ, 21 ont été retenues. Elles auraient été engagées entre 1992 et 1995 pour les remercier de leurs bons services et sans avoir jamais assumé de fonctions réelles à la mairie. La seconde affaire concerne l’engagement de permanents politiques du RPR, l’ancien parti de Jacques Chirac devenu l’UMP. Ceux-ci étaient en réalité au service du parti et préparaient la campagne présidentielle du maire, élu président en 1995. C’est ce second dossier qui avait entraîné la condamnation de l’ancien premier ministre Alain Juppé à 14 mois de prison avec sursis, tandis qu’il profitait de l’immunité présidentielle dont il s’est prévalu durant ses 12 années à l’Élysée.

Sa santé parait s’être détériorée depuis 2007, au point que sa femme, Bernadette Chirac, a dû démentir fin janvier qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer. A la demande de ses avocats, M. Chirac a été dispensé de se présenter au premier jour du procès.

Renvoyé devant la justice pour “détournement de fonds publics”, “abus de confiance” et “prise illégale d’intérêt”, Jacques Chirac encourt dix ans de prison et 150.000 euros d’amende.

Quant à la principale victime, elle sera absente. La Ville de Paris a renoncé à se porter partie civile après un accord d’indemnisation de 2,2 millions d’euros conclu en septembre 2010 avec l’UMP et M. Chirac.

Les avocats de Jacques Chirac doivent aussi renouveler leur demande de « sursis à statuer », dans l’attente du résultat d’un recours administratif d’Anticor pour faire dissoudre l’accord d’indemnisation de la Ville.

Jacques Chirac doit être présent et s’exprimer mardi. Sa participation par la suite est incertaine.

