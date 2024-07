Pour protester contre Shell, elles escaladent le Shard

Le jeudi 11 Juillet 2013, des militantes de l’association de défense de l’environnement Greenpeace ont escaladé le plus haut gratte-ciel d’Europe occidentale, le Shard. Et ce, pour protester contre l’exploitation des ressources de l’Arctique par Shell.

Greenpeace a annoncé « Un groupe d’artistes et d’activistes a déjoué la vigilance des gardiens en bas du Shard et est en train d’escalader le gratte-ciel. Si les six femmes atteignent le sommet à 310 mètres, elles tenteront de déployer une grande oeuvre d’art qui illustre la beauté de l’Arctique. Shell est aux avant-postes des compagnies pétrolières dans l’Arctique, investissant des milliards dans les campagnes de forages en Alaska et en Russie ».

La police a été appelée pour intervenir à propos de « six protestataires tentant d’escalader le Shard ».

Ceci est dû aux projet de Shell. En effet, l’année dernière, Shell a procédé à ses premiers forages sur deux puits en mer de Beaufort et en mer des Tchouktches, en Alaska.

