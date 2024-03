Un avion de chasse abattu par les révoltés libyens

La bataille pour la Libye s’est intensifiée, samedi 5 mars, des assauts des alliés du dirigeant Mouamar Kadhafi autour de la ville Zaouia et des attaques aériennes à Ras Lanouf à l’est du pays.

Les forces fidèles à Kadhafi ont lancé dans la journée deux offensives infructueuses destinées à reprendre le contrôle de la ville Zaouia, ville à l’ouest située à 50 km de la capitale Tripoli. Une trentaine de chars ont attaqué la ville et des habitations ont été la cible de tirs de roquettes, un chiffre de soixante-dix tués a été avancé selon le journal The Guardian, ajoutant qu’un médecin joint par téléphone par l’AFP parle de massacre: “La situation est catastrophique. Ils ont tué beaucoup de monde. Ils ont tué ma fille”, a-t-il déclaré avant de s’effondrer en pleurs. après avoir réussi à joindre un médecin sur place qui a déclaré, « . Les troupes du Colonel Kadhafi n’ont pas pu déloger les habitants et se sont retirés.

A l’est du pays, les insurgés ont pris la ville de Ras Lanouf, terminal pétrolier qui se trouve à 660 km à l’est de la capitale Tripoli, à mi-chemin entre les villes de Syrte et de Benghazi. Toujours à l’ouest du pays, les révoltés ont réussi à abattre un avion de chasse libyen qui survolait la zone, les deux pilotes ont été décédés suite à la destruction de leur appareil. Al Jazeera a évoqué durant la journée que deux hélicoptères avaient été abattus.

J’aime ça : J’aime chargement…