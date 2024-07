George Zimmerman: Une justice en noir et blanc !

M.Obama n’aura que temporairement camouflé la laideur du pays qu’il lui a été donné de diriger : elle est depuis hier soir redevenue visible, les Etats-Unis terre privilégiée du racisme se sont soudainement rappelés à notre souvenir.

Un peu plus d’un an après avoir tué le jeune Trayvon Martin, 17 ans, George Zimmerman a été jugé non coupable par un tribunal américaine. Colère et consternation chez de nombreux Américains.

En mars 2012, Internet s’unissait pour dénoncer deux hate crimes, deux crimes de haine : celui de Shaima Alawadi, une Irakienne de 32 ans, mère de cinq enfants, battue à mort, et celui de Trayvon Martin, jeune homme de 17 ans, tué par George Zimmerman, chef d’une milice, alors qu’il rentrait chez lui des bonbons de la marque Skittles en poche.

Si nous revenons plus d’un an plus tard sur ces faits dramatiques, c’est parce que un tribunal américain vient de rendre, voilà quelques heures, son verdict dans le procès de George Zimmerman.

« Not guilty », « non coupable ». Ces deux mots se sont affichés sur les télévisions américaines, tout comme sur Twitter où de très nombreux internautes commentent cette décision. George Zimmerman a bien tué le jeune Trayvon Martin, mais il n’est pas coupable de sa mort.

Les uns considèrent que c’est un jugement juste et logique, les autres, outrés, y voient une justice pour les Blancs, contre les Noirs. A l’annonce du verdict, la colère de ces derniers a immédiatement éclaté sur Twitter.

Il suffit de parcourir les tweets contenant les hashtag WelcomeToAmerikkka (avec kkk en référant à l’organisation suprématiste Klu Klux Klan), HoodiesUp ou encore Justice4Trayvon pour s’en convaincre.

On se souvient encore, il ya à peu près un an, l’indignation avait atteint son comble au sein de la communauté afro américaine, si bien que Mike Tyson avait souhaité que Zimmerman soit tout simplement… abattu. L’ancien champion de poids lourd n’avait pas fait pas la langue de bois: « C’est une honte que l’homme n’ai pas été ligoté à une voiture avant d’être traîné le long de la rue. C’est la seule rétribution à offrir à ce genre d’individu »

Libérer un meutrier haineux de la trempe de Zimmerman et condamner un noir, Troy Davis, à mort ( alors qu’il y avait de gros doutes et zones d’ombres dans l’enquête), révèle tout simplement un manque d’humanité.

C’est un jour triste pour tous les noirs pas seulement descendants d’esclaves, mais aussi pour tous les noirs à travers le monde.

