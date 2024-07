Feu d’Artifice de Paris 14 juillet 2013 en direct de la Tour Eiffel Trocadéro

Voici comment regarder le Feu d’artifice de Paris du 14 juillet 2013. A voir et revoir depuis la Tour Eiffel, le Champ de Mars et le Trocadéro, voici le programme, les horaires du feu d’artifice de Paris 2013 ainsi que la retransmission en direct live sur Internet et à la télévision. Ce 14 juillet de Paris, ça se passe ici!

A Paris ce 14 juillet 2013, le spectacle du Feu d’artifice de Paris 2013 ce soir va encore attirer des centaines de milliers de spectateurs sur place, autour de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et du Trocadéro, où la vue sera imprenable. Pour les millions d’amoureux de Paris qui n’auront pas la chance d’être sur place, il y a Internet.

Pour voir le Feu d’Artifice du 14 Juillet 2013 en direct, cliquez ici:



Feu d’Artifice Tour Eiffel 2013

En effet, à partir de 22h45, le feu d’artifice tiré depuis la Tour Eiffel à Paris ce dimanche 14 juillet 2013 sera diffusé en direct live streaming ici même sur Tixup.com. Ajoutez notre article à vos favoris et revenez un peu avant 22h45 pour profiter de ce spectacle grandiose et gratuit.

