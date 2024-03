Les égyptiens dénoncent et manifestent contre Al Arabiya à Ras Jedir

La chaîne Al Arabiya a accusé sur antenne que les réfugiés, particulièrement les égyptiens, qui ont réussi à passer sur le territoire tunisien ont été accueillis par des actes de violences, c’était ce qu’a confirmé cette chaîne, si nous pouvons l’appeler ainsi, cette entité qui, normalement, constitue un média avec des journalistes qui vérifient leurs sources et les informations qu’ils reçoivent.

L’information n’a pas attendu longtemps avant d’arriver aux oreilles de nos invités dans le sud tunisien qui ont fuit la violence du dictateur Kadhafi, ces derniers n’ont pas hésité un instant pour démentir ce que Al Arabiya a relayé, ils ont crié des slogans pour dénoncer les pratiques des médias qui, selon eux, cherchent à créer des conflits entre les peuples.

Comme déclaré sur la chaîne Al Arabiya, les cibles étaient, particulièrement, les égyptiens, ces derniers ont déclaré lors de différentes occasions qu’ils ont été bien accueillis par les tunisiens, citoyens et autorités, ils ne se sont sentis en aucun moment qu’ils ne sont pas chez eux, ils ont déclaré qu’ils sont bien traités, qu’ils mangent correctement, s’habillent convenablement, qu’ils se font soigner par un corps médical qualifié. Certains ont déclaré que c’est le seul endroit où ils ont senti une générosité plus que celle de chez eux et qu’ils n’ont rencontré aucun problème depuis leur arrivée, au contraire, ils ont été totalement pris en charge depuis le point de départ avec de l’eau et des soins primaires avant d’être évacués vers des endroits pour se loger.

Applaudissant et criant Vive la Tunisie, Vive l’Égypte, Merci la Tunisie, ces égyptiens que la chaîne Al Arabiya cible comme victimes de violence de la part du peuple tunisien ont demandé à travers le micro de Mosaique FM à ce qu’ils soient laissés tranquilles, que les deux peuples n’ont aucun conflit ensemble, que les deux peuples sont des frères et amis.

Un dernier mot, ce que le peuple tunisien est entrain de faire ces dernières semaines envers les réfugiés n’est en aucun cas un service, le peuple tunisien répond à son devoir d’aider celui qui est en besoin, le peuple tunisien garde toujours ses bras grand-ouverts pour accueillir toute personne nécessiteuse. La preuve, peu de médias tunisiens évoquent le sujet des aides envoyées chaque jour de tous les coins de la Tunisie, les médias tunisiens appellent seulement à une mobilisation envers nos invités…

J’aime ça : J’aime chargement…