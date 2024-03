Un Vide-grenier sous le signe de la solidarité sera organisé à Carthage

A raison d’une fois par mois ou deux mois, une jeune fille, Sarra, a pris l’initiative d’organiser un vide grenier afin de collecter des fonds pour aider les familles démunies. La réussite de cet événement a permis à Sarra de continuer l’organisation sur facebook pour ce dimanche 6 Mars 2011 à partir de 9h du matin, et voici son message :

« A tous ceux qui souhaitent aider, participer, même avec des petits moyens à l’union nationale, aux mouvements d’aide et de solidarité organisés en faveur des plus démunis, et se sentir utiles, nous organisons un Vide-grenier solidarité, une Action humanitaire dédiée à la collecte de dons, fournitures scolaires, vêtements, en faveur des familles démunies et d’associations d’aide humanitaire.

Venez passer avec nous un magnifique Moment, rire, chanter, danser la révolution, venez mettre vos talents à profit afin d’aider les plus nécessiteux, votre présence sera plus que jamais utile.

Plusieurs membres de plusieurs associations seront présents, ainsi que nombreux artistes amateurs, vous y compris. Le vide grenier se déroulera normalement, comme d’habitude : vente, troc, art, bonne ambiance, chacun est libre de garder sa recette pour lui bien évidemment, il n’y a aucune obligation de don, les droit d’expositions et les droits d’entrée seront reversés aux associations présente. Donc, plus il y aura du monde, plus il y aura de dons.

Merci, si possible d’apporter les vêtements destinés aux dons triés d’avance. Toute aide ou suggestion est la bienvenue.

Droit d’exposition: 5dt

Droit d’entrée: 1dt ».

Ce vide grenier se déroule au parc Shonk à Carthage Salambo, plus précisément rue Diar el Bhar, derrière l’école de police de Salambo.

Pour ceux qui n’ont jamais participé à cet événement, essayez d’y aller rien que pour donner un dinar afin d’aider des familles qui en ont besoin.

