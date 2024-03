Kadhafi appelle Israël pour de l’aide contre les manifestants

Le dirigeant libyen, Mouamar Kadhafi, utilise toutes sortes de moyens pour contrer les manifestants qui appellent à sa chute, la répression se fait de plus en plus intense, des raids aériens selon plusieurs témoins, des attaques organisées par ses milices et ses hommes qu’il recrute de l’extérieur de la Libye mais ce n’est pas fini.

En effet, selon Al Jazeera, Abderrahman Shalgham, ambassadeur de la Libye auprès de l’ONU, a déclaré que Mouamar Kadhafi a appelé Israël pour lui apporter l’aide nécessaire en matière de spécialistes pour la répression des manifestants, chose inadmissible selon Mr Mohamed Abderrahman qui a invité par la même occasion le Colonel Kadhafi à quitter le pouvoir affirmant qu’il n’est pas favorable à ce que le dirigeant meurt, après tout c’est un libyen.

