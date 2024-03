Avec honneur, le sit-in de la Kasbah est seulement suspendu

Les nombreux tunisiens, rassemblés à la Kasbah depuis le 20 février dernier, ont commencé aujourd’hui, vendredi 04 mars, à l’aube à évacuer la place du gouvernement à la suite du discours du président de la République par intérim, Mr Fouad Mebazaâ.

Les groupes participants au sit-in ont affirmé lors de plusieurs déclarations aux médias qu’ils sont satisfaits de l’annonce de l’élection d’une assemblée constituante pour l’élaboration d’une nouvelle constitution tout en indiquant qu’ils surveilleront le nouveau gouvernement durant les prochains mois et qu’ils veilleront à ce que les demandes du peuple soient respectées. Un membre du comité d’organisation du sit-in a indiqué à nos confrères chez l’agence de presse officielle (TAP) que la place de la Kasbah sera totalement évacuée au plus tard ce soir, affirmant qu’il s’agit seulement “d’une suspension du sit-in” et non pas un arrêt permanent. Il a ajouté que les décisions du gouvernement feront l’objet d’un contrôle et d’un suivi permanent jusqu’à élection de l’Assemblée constituante, le 24 juillet prochain.

Hommes, femmes et enfants sont venus le 20 février pour faire valoir leur demande de respecter la volonté du peuple pour une liberté, une démocratie et des droits usurpés durant les années de l’ancien président dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Les manifestants ont procédé au nettoyage de la place avant leur départ et ont ramassé les tentes et couvertures, ils ont par ailleurs dressé des listes des noms des personnes présentes pour organiser leur départ en toute sécurité.

Un point que nous devons tous connaitre, ces personnes qui sont venues de tous les coins de la Tunisie ont dans la plupart des cas été respectueuses envers toute personne, les groupes participants ont manifesté leur volonté pour une Tunisie meilleure pacifiquement, ils ont assumé leur responsabilité et ont protégé toute personne qui s’est jointe à eux, les témoignages de plusieurs personnes le prouvent, ils ont dressé des tentes pour les hommes et d’autres pour les femmes pour ne pas déranger ces dernières dans leur intimité, ces hommes ont veillé jour et soir, ils ont encadré les femmes pour les protéger. Ces personnes ont respecté tout individu et n’ont fait part d’aucune menace ou violence, au contraire, ces groupes ont subi des infiltrations de personnes anti-révolutionnaires qui cherchaient à semer la peur et la violence, ces groupes ont subi toute sorte d’attaque pour les dénigrer et ils ont résisté.

C’est avec les larmes de joie et la tête haute que les groupes sont partis rejoindre leurs foyers qu’ils ont abandonné pour s’engager à reconstruire un pays fort et solide, un pays de droits et de liberté, un pays démocratique, ils se sont engagés à reconstruire une nouvelle Tunisie. Ces groupes ne sont pas partis mais ils ont rejoint leurs foyers, la tête haute.

Avons-nous peut être le droit de changer le nom de “la place du gouvernement” ? Réellement, cette place portera désormais le nom du sit-in dans nos cœurs…

