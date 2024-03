Le Ministère de la Jeunesse et des Sports est à l’écoute des jeunes

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce vendredi, 04 mars 2011, à travers un communiqué, qu’il met à disposition des jeunes un numéro vert (80 100 310) afin de se rapprocher des jeunes tunisiens et leur permettre de faire valoir leur voie. En effet, le ministère a annoncé souhaiter être à l’écoute des préoccupations des jeunes, leur fournir des renseignements et recevoir leurs propositions dans les différents domaines.

Les jeunes peuvent donc appeler la cellule mise en place pour faire part de leurs propositions, préoccupations, problèmes ou demander des renseignements, des équipes dédiées à cet effet ont été mobilisées. Toutefois, il a été précisé que le numéro verts (80 100 310) est disponible de 09h00 jusqu’à 18h00 tous les jours à l’exception du dimanche.

