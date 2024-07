Audience TV de la première soirée de Ramadan

Hier, premier jour de Ramadan, face à plusieurs nouvelles émissions et séries diffusées en même temps, le tunisien était un peu perplexe pour choisir ce qu’il regardera avec sa famille.

Audimat.tn a déjà publié les premiers chiffres d’audiences.

La chaîne Nessma TV est à la première place enregistrant trois pics d’audience: 52.3% à 20h20, 63.4% à 20h35 et à 20h45.

Au même moment, Al Hiwar qui a hébergé la chaîne Ettounissya avait comme pics 27.4%, 15.5% et 12.5%. Elle a quand même enregistré un record d’audience entre 21h et 22h.

A 20h15 au moment de la caméra caché de Moez Ben Gharbia, Al Hiwar était aussi première avec 42% contre 38,4% pour Nessma, 11,5%

En ce qui concerne la chaîne Ettouissya de Slim Riahi, elle a été zappée par tous les citoyens tunisiens, sans exceptions.

El Wataniya 1 a eu une audience de 35,9% à 19h40, au moment de la rupture du jeûne.

J’aime ça : J’aime chargement…