Béji Caïd Essebsi accuse Zine El Abidine Ben Ali de « Haute Trahison »

Le nouveau Premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, a annoncé ce vendredi lors de sa conférence de presse les priorités politiques, économiques et sociales de la Tunisie. Cependant, il a évoqué les mesures prises afin de régler ces questions et entamer une nouvelle phase.

Il a précisé d’abord qu’il a trop hésité avant de prendre la décision d’assumer ses responsabilités, et ce après avoir passé 35 ans dans des postes politiques, qu’il a quitté de son propre chef et qu’il ne pensait pas y revenir. Toutefois, il a ajouté que l’appel du devoir l’a obligé à servir son pays.

Mr Béji Caïd Essebsi a assuré par ailleurs que la composition du nouveau gouvernement sera formé dans 2 jours

Il a indiqué que le nombre de demandeurs d’emploi diplômés est au nombre de 150.000, et chaque année il y a 80.000 diplômés de plus, il s’agit d’une priorité et de la responsabilité de ce gouvernement à y faire face.

Il a demandé que le peuple ait un « préjugé favorable » pour ce gouvernement pour le laisser travailler, en acceptant tous les avis favorables et défavorables.

Dans l’immédiat, la priorité de l’action du gouvernement serait de rétablir la sécurité pour tous les citoyens, régions et institutions ceci parce que le spectre de la pénurie guette déjà.

Il a mentionné que l’appareil judiciaire est en train d’être « purifié » par l’actuel ministre de la justice Lazhar Karoui Chebbi, tout en assurant que les responsables de cette insécurité seront jugés sur un pied d’égalité, et que Mr Farhat Rajhi annoncera prochainement les réponses aux différentes questions sécuritaires, ceci dit, ces enquêtes prendront beaucoup de temps pour être effectuées dans le cadre de la justice et la transparence. Cette phase veillera notamment à la rupture avec les symboles de l’ancien régime, mais toujours en se basant sur la loi, la justice.

Dans le même contexte, il a accusé l’ex-président déchu de la « haute trahison » pour son poste, son peuple et son pays.

Le Premier Ministre a indiqué qu’il est impérativement urgent de relancer l’économie actuellement « au bord du gouffre » afin de créer les conditions d’une remise en route de l’appareil de production et, partant, éviter que le pays ne soit tombé dans l’effondrement économique. Et ceci est un danger loin d’être théorique. Et sur un autre plan, il faut déployer des efforts pour sauver la saison touristique et qui représente un créneau porteur et à fort potentiel pour la Tunisie. Et que l’actuel ministre du tourisme M. Mehdi Houas, assure cette mission.

Il est également revenu sur les points déjà mentionné par le président par intérim, notamment la constituante et le code électoral, et que le président, le premier ministre et les membres du gouvernement ne participeront pas aux prochaines élections présidentielles, afin d’assurer la transparence du travail de l’actuel gouvernement et de la phase électorale, et il s’agirait d’une première étape pour la transition politique.

Pour répondre aux demandes de dissolution des deux chambres, il a précisé, que la constitution n’est plus en vigueur et ceci implique par conséquent que les institutions de l’état et notamment le parlement et la chambre des conseillers, ne sont plus effectives.

En ce qui concerne le sit-in de la Kasbah, M. Béji Caïd Essebsi a déclaré qu’il » comprends » les attentes et les aspirations de ces jeunes, et il a ajouté que les mesures annoncées hier par Mr Fouad Mebazaâ répondent à leurs revendications et témoignent de l’engagement de la Tunisie à préserver le droit du peuple à décider son destin.

