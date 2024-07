Des conseils de santé pour passer un bon Ramadan

Aujourd’hui, Mercredi 10 Juillet 2013, est le premier jour de Ramadan 1434. Les musulmans pratiquants font le jeûne du lever au coucher du soleil.

C’est une pratique éprouvante pour l’organisme. Nous vous proposons quelques conseils pour essayer de passer un mois sans malaises:

1- Il faut manger très salé le soir

La rupture du jeûne est marquée par un dîner festif entre famille. C’est aussi l’occasion de reprendre des forces et aussi pour préparer le jeûne du lendemain. Le médecin nutritionniste, Dr. Debrus explique: « Dans l’idéal, il faut manger très salé le soir, afin d’avoir soif en se levant le lendemain matin. La déshydratation est un des principaux risques du ramadan. Si vous buvez beaucoup le soir, vous risquez de tout éliminer dans la nuit et de ne pas vous hydrater. En mangeant très salé, cela permet de tenir plus facilement jusqu’au soir suivant. »

2 – Ne pas sauter un repas

Le petit-déjeuner pour les musulmans pratiquants au mois de Ramadan est généralement vers 3h. Malheureusement, plusieurs personnes ne veulent pas se réveiller à cette heure, sautent donc ce repas qui s’avère être très important. En effet, le Dr. Debrus annonce: « Il est important de faire deux repas, notamment pour l’hydratation. Si vous ne faites qu’un repas, il devient difficile d’éliminer les déchets du corps. Qui sont encore plus nombreux qu’à l’ordinaire lorsqu’on jeûne. »

3- Aménager son temps de travail

Pour ceux qui travaillent, ils doivent faire des pauses régulières. Le médecin généraliste, Fabienne Billiaert déclare: « Il faut aménager son temps de travail ou aménager la façon dont on fait le ramadan. Lorsque les journées sont particulièrement longues et chaudes comme en ce moment, c’est très compliqué, il faut faire attention. Il peut y avoir même du danger, si l’on est chauffeur de bus par exemple. »

4- Casser la diète avec des sucres lents

Rappelons que en période de jeûne, le foie fabrique lui-même les sucres dont le corps a besoin. Le Dr. Fabienne Billiaert tient à préciser: « Il est tout à fait normal de ressentir de violents maux de tête durant deux jours, après cela va un peu mieux. Il ne faut pas casser la diète brutalement et se jeter sur les sucres rapides au coucher du soleil. Il y a un risque de malaise ou de somnolence. Il vaut mieux consommer des sucres lents, qui permettent aussi une réhydratation plus efficace. De toute façon, cela fait partie des coutumes.«

