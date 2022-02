Les allergies s’accroissent à cause du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique fait de plus en plus de dégâts que ce soit sur l’environnement ou sur la société.

Cette fois-ci, une étude a démontré qu’aux Etats-Unis, les allergiques à l’ambroisie ont augmenté de 15% entre 2005 et 2009. Une variation qui aurait un lien avec l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

En effet, il s’est avéré que depuis 1900, les émissions de dioxyde de carbone sont passées de 280 ppm à 400 ppm. Et dans la même période, la quantité de pollen produite en moyenne par plante est passée de 5g à 10g.

Un écologiste pour le Département Américain d’Agriculture Lewis Ziska, écologiste a déclaré que: « le lien entre l’augmentation de dioxyde de carbone et de pollen est très claire ». Le pollen est présent en plus grande quantité dans l’atmosphère et sur une période plus longue, les saisons de croissances s’allongeant. Lewis Ziska a aussi annoncé que la quantité de pollen produite en moyenne par plante pourrait passer à 20g d’ici 2075.

Partager : Twitter

Facebook