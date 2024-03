Cinq sites pornographiques font leur entrée dans le Top 100 en Tunisie

Plusieurs mesures ont été prises depuis le 14 janvier pour encourager à la liberté d’expression en Tunisie et proposer aux internautes tunisiens une Internet sans « Ammar 404 » en levant la censure sur tous les sites, censurés pendant le régime de Ben Ali, des sites tels que Youtube, dailymotion, vimeo, nawaat, etc. mais aussi des sites pornographiques, ces derniers ont suscité une vague de bruit dans la blogosphère, entre des personnes qui sont pour cette levée de censure les sites « adultes » et d’autres qui sont contre.

Nous aurions bien aimé voir des campagnes de prévention avant la levée de la censure sur les sites pornographiques tout comme ce qui se passe ailleurs dans le monde, la France, il y a quelques années a mis un programme spécial de prévention pour protéger les mineurs et proposer les moyens aux parents pour contrôler en quelques sortes la navigation de leurs enfants. Malheureusement, en Tunisie, nous n’avons pas eu droit à de telles campagnes préventives.

45 jours après la levée de la censure, nous avons pu constater que cinq sites pornographiques ont fait leur entrée dans le classement des 100 sites les plus visités en Tunisie, le premier se trouve à la 47eme place selon Alexa.

