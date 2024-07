Syrie : Le gouvernement invite une mission d’inspection de l’ONU à Damas

Afin de discuter de l’usage présumé d’armes chimiques dans la guerre civile en Syrie, le gouvernement syrien a invité lundi le chef d’une mission d’inspection de l’ONU à Damas mais a laissé entendre qu’il demeurerait intransigeant sur l’accès à certaines zones.

L’équipe conduite par Ake Sellstrom n’a pas pu entamer sa mission sur le territoire syrien car les autorités ne lui accordent que l’accès à Alep , ville dans laquelle pro et anti-Bachar al Assad s’accusent mutuellement d’avoir employé des armes chimiques.

Le gouvernement syrien ne veut autoriser les inspecteurs onusiens qu’à enquêter sur un cas survenu en mars à Alep et non sur d’autres cas signalés par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.