Se balancer dans le vide est désormais possible

Disney Land n’a pas pensé à en faire ! Mais en Equateur un jeu enfantin fait plus peur que la Space Mountain ou les grands-huit.

En effet, en Equateur, à La Casa Del Arbol, la balançoire devient destinée à ceux qui aiment les sensations fortes. Cet endroit est en fait une petite maison bâtie sur un arbre qui servait auparavant de station de contrôle sismique mais maintenant elle devient un endroit très attractif grâce à cette balançoire.

Baptisée « Swing at the end of the world » (Se balancer au bout du monde), la balançoire est située au bord d’une falaise dont chaque mouvement est comme un flirt avec l’infini. Elle est en fait suspendue au bord d’un canyon.

Mise à part la vue époustouflante qui attirent déjà les touristes, certains s’aventurent pour essayer la balançoire qui est en fait sans protection ni surveillance.

Video – Balnaçoire de La Casa Del Arbol

