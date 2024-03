Allocution du président de la Tunisie par intérim, Fouad Mebazaâ

Le président par intérim, Mr Fouad Mebazâa s’est adressé au peuple tunisien dans une allocution au cours de laquelle il a annoncé les préparatifs pour l’élection d’une assemblée nationale constituante par le peuple, pour, entre autres, rédiger une nouvelle constitution tout en indiquant la date prévue qu’est le 24 juillet 2011.

Il a par ailleurs déclaré que les efforts nécessaires seront mises en place pour que l’élection de l’assemblée constituante soit transparente, pluraliste et libre exprimant réellement la volonté du peuple et l’exercice de sa souveraineté.

Quant à l’exercice de ses fonctions, Mr Fouad Mebazâa a expliqué qu’il poursuivra son mandat présidentiel temporaire après le 15 Mars, date à laquelle aurait pu se terminer la période transitoire prévue par la constitution tunisienne qu’il a qualifié de non-adéquate pour la démocratie recherchée par le peuple tunisien.

Mr Fouad Mebazaâ a insisté au cours de son allocution sur le fait que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase, une phase fondée sur l’exercice par le peuple de sa pleine et entière souveraineté, dans le cadre d’un nouveau régime politique qui rompt de manière irréversible avec le régime déchu.

Lors de son message adressé au peuple, il a révélé un plan détaillé des échéances politiques qui détermineront l’avenir proche du pays, tout en précisant que ce dernier a bénéficié du large consensus des différentes parties politiques, des composantes de la société civile ainsi que des organisations nationales pour répondre aux aspirations du peuple tunisien qui a exprimé sa volonté de rompre définitivement avec le passé.

Il a annoncé, par la même occasion, l’adoption d’une structure provisoire des pouvoirs publics, composée du président de la République par intérim et d’un gouvernement de transition présidé par Mr Béji Caïd Essebsi, une structure qui prendra fin le jour où l’Assemblée Nationale Constituante entamera ses travaux, le 24 juillet 2011.

Le président de la République par intérim a annoncé qu’un projet de texte légal sera adopté avant la fin du mois de mars pour donner suite au début de la préparation effective des élections. Ce projet de texte sera élaboré par la commission pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, ce texte fera l’objet de consultations au sein du conseil de la commission, constitué de personnalités politiques et nationales, de représentants des différents partis politiques, d’instances, d’organisations, d’associations et de composantes de la société civile qui ont contribué à la révolution et l’ont soutenu.

Points à retenir de l’allocution de Mr Fouad Mebazaâ

Élection d’une assemblée constituante pour l’élaboration d’une nouvelle constitution, élection prévue pour le 24 juillet 2011,

Poursuite de l’exercice de ses fonctions de président par intérim jusqu’à le déroulement des élections,

Un système électoral spécial sera mis en place pour l’élection de l’assemblée nationale constituante,

Adoption d’une organisation provisoire des pouvoirs publics (Président par intérim et gouvernement transitoire) qui prendra fin le 24 juillet 2011,

Amélioration de la situation sécuritaire,

Appel au peuple à reprendre le travail et les études

