L’ONU s’impose à Kadhafi pour crime contre l’humanité

L’Union européenne, qui réfléchit à la possibilité de se réunir en sommet extraordinaire en fin de semaine, a adopté lundi un embargo sur les armes contre la Libye ainsi qu’un gel des avoirs et une interdiction de voyager contre le colonel Mouamar Kadhafi, ses fils et sa fille, et des personnes intimement liées au régime lors de la réunion des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans leur résolution, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies considèrent que « les attaques systématiques » contre la population civile en Libye actuellement en cours « peuvent être assimilées à des crimes contre l’humanité« .

Mouamar Kadhafi, ne peut désormais plus quitter Tripoli, où il est entouré par les manifestants, et coincé aussi par les sanctions onusiennes l’empêchant de voyager à l’étranger. Dimanche dernier, dans un entretien pour la télévision serbe, il a promis de rester en Libye et a accusé ses opposants d’être téléguidés par la nébuleuse Al-Qaïda et d’être « drogués« . Toutefois, il a assuré que la Libye était « complètement calme ». Il n’y a pas d’incidents en ce moment dans le pays et il n’y a rien d’inhabituel. Il n’y a pas de troubles, a-t-il jugé. Il a notamment condamné les sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies contre lui.

Ainsi, même ses soutiens à l’étranger l’ont lâché, à l’exemple de la Russie et de la Chine qui ont tiré des objections et ont fini par se placer du côté des autres membres du Conseil de sécurité en votant à l’unanimité la résolution de sanctions contre le régime Kadhafi.

La Grande-Bretagne, quant à elle, a levé hier l’immunité diplomatique sur la famille Kadhafi.

En outre, le président américain Barack Obama a signé un décret présidentiel gelant les avoirs et bloquant les propriétés aux Etats-Unis ducolonel Kadhafi et de ses fils. « Le régime de Mouammar Kadhafi a bafoué les normes internationales et la morale élémentaire. Il doit être tenu responsable« , a déclaré Obama dans un communiqué. Il a, par ailleurs, annoncé la fermeture provisoire de son ambassade à Tripoli, crainte de ne pas pouvoir assurer la sécurité de ses diplomates. « Monsieur Kadhafi doit partir« , a affirmé le président français, Nicolas Sarkozy, en visite à Ankara.

Seul le président vénézuélien, Hugo Chavez, lui a exprimé son soutien.

Mais le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno-Ocampo, a en effet, annoncé l’ouverture d’une enquête sur les crimes commis en Libye et n’a pas exclu qu’elle vise le colonel Mouammar Kadhafi.

L’ambassadeur de Libye à l’ONU, Abdurrahman Shalgam, a déclaré soutenir le recours à la CPI. Le régime de Kadhafi n’a « plus aucune légitimité« , a-t-il précisé. Ajoutant que « cette résolution sera un signal pour mettre fin à ce régime fasciste qui existe encore à Tripoli« . « S’il vous plaît, Nations unies, sauvez la Libye« , a quant à lui sollicité l’ambassadeur de Libye à l’ONU, Mohammed Shalgham, après avoir fait défection. Il est important que « le Conseil de sécurité prenne maintenant une vraie décision pour arrêter l’effusion de sang« , a-t-il ajouté.

Les membres du Conseil réclament aussi la fin immédiate des violences et des mesures pour répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen. Ils incitent les autorités libyennes à agir « avec la plus grande retenue« , à « assurer la sécurité de tous les étrangers« , à « assurer le passage sûr des fournitures humanitaires et médicales » et à « lever immédiatement toutes les restrictions sur toutes les formes de médias« .

En revanche, l’ambassadrice américaine à l’ONU a salué ces décisions, y voyant un « clair avertissement aux autorités libyennes sur le fait qu’elles doivent arrêter les violences« . « Un message fort « , se félicite pour sa part Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. « L’impunité n’est plus une option », a expliqué l’ambassadeur français alors que de plus en plus de Libyens fuient leur pays pour rejoindre la Tunisie et échapper à la rage sanguinaire des partisans de Kadhafi.

Depuis lundi 40.000 à 50.000 migrants ont fui la Libye par les frontières terrestres et leur flux s’accroît, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Quelque 7.408 personnes ont franchi la frontière tunisienne de Ras Jedir, selon l’OIM, dont un millier vendredi, surtout des Egyptiens.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence de l’ONU, a déclaré un plan d’aide alimentaire d’urgence de 28 millions d’euros pour 2,7 millions de personnes en Libye, en Egypte et en Tunisie.

L’option d’une intervention militaire en Libye suscitait cependant de profondes divisions au sein de l’Otan, en raison des craintes de réaction dans le monde arabe, des réticences à voir l’alliance élargir son champ d’influence et de la complexité de l’opération.

La Ligue arabe a, cependant, précisé, mercredi, qu’elle pourrait soutenir la mise en place d’une telle zone, visant à mettre fin aux frappes aériennes contre des civils, malgrès qu’elle reste contre une intervention militaire.

L’idée d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye « circule » au Conseil de sécurité mais aucune demande officielle pour un débat à ce sujet n’a été faite, a stipulé mercredi l’ambassadeur chinois à l’ONU, président en exercice du Conseil.

Le président afghan Hamid Karzaï a mis en garde contre une intervention militaire internationale, considérant qu’elle provoquerait « davantage de souffrances« .

