Noyade d’une fillette à Tabarka

La mer a toujours attiré l’Homme et l’a piégé par ses profondeurs.

Avant hier, le Mercredi 3 Juillet 2013, une fillette de 13 ans est morte par noyade dans une des plages de Tabarka.

Le quotidien Al Courouk affirme que la famille de la défunte n’a alerté les unités de la protection qu’après un long moment quand ils ont remarqué la disparition de l’enfant en question.

Plus tard, les secours ont retrouvé le corps de la fillette dans la mer, mais ils n’ont pas réussi à la ranimer malgré leurs efforts.

Malheureusement, ces incidents arrivent tout le temps et à tout le monde, il faudrait être de plus en plus vigilants.

Ce genre d’incidents n’arrive pas qu’aux autres, même les adultes devraient faire attention.

