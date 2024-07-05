Yassine Brahim démissionne d’Al Joumhouri

Il y a environ une heure, Yassine Brahim, le secrétaire exécutif d’Al Joumhouri a surpris beaucoup de personnes.

En effet, il a publié un message sur son Facbook bien étonnant et des moins attendus. Il a présenté sa démission aujourd’hui, Vendredi 5 Juillet 2013 à la secrétaire générale, Maya Jeribi.

Son message est le suivant: J’ai pris ma décision ce matin après une mûre réflexion. J’ai présenté à Maya ma démission il y a une heure, elle a gentiment essayé de me dissuader mais ma décision est irréversible, vous trouverez ci-dessous le contenu de ma lettre

الأخت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي

توحيد الطاقات الديمقراطية في بلادنا كان الهدف الأساسي الذي دفعنا إلى الإنصهار في حزب واحد يمكن أن يمثل بديلا للترويكا الحاكمة في الإستحقاقات القادمة.

بعد أكثر من سنة أتأسف لعدم نجاح هذا الإنصهار وأعتبر نفسي بالطبع من بين المسؤولين على هذا الحال. الأسباب عديدة ولا فائدة في ذكرها إذ أن العلامة الواضحة اليوم هي عدد الإجتماعات الداخلية المتكررة اللازمة حتى نجد توافق على أي موضوع. فقد فقدنا الثقة ما بيننا شيئا فشيئا.

أتفدم لك اليوم بإستقالتي من الحزب الجمهوري وأتمنى لهذا الحزب كل النجاح في خدمة الوطن.

مع أطيب تحياتي

ياسين ابراهيم

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