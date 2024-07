Hier, Jeudi 4 Juillet 2013 les américains ont eu leur fêtes de l’indépendance.

A chacun sa manière de la fêter et d’en profiter.

A New York, plus particulièrement à Coney Island, un concours de hot-dogs à été organisé. C’est un concours très connu qui se passe annuellement et les participants devaient mangé plusieurs hot-dogs en un temps record.

Attirant des milliers de spectateurs, le concours a eu un gagnant qui a battu son propre record mondiale. Il s’agit d’un certain Joey Chestnut qui vient de remporter la victoire pour la 7ème fois avec 69 hot-dogs en 10 minutes seulement.

Chez les femmes, Sonya « The Black Widow » Thomas a mangé 37 Hot-dogs !

