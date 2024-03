L’avocat Olivier Metzner s’est suicidé

Un drame pour les magistrats et les avocats est arrivé dimanche dernier.

En effet, on a trouvé le corps de l’avocat pénaliste Me Olivier Metzner flottant au large de son île privée dans le golfe du Morbihan.

Il s’est avéré que c’était un suicide car une lettre évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours a été retrouvée chez lui.Une autopsie est prévue lundi pour confirmer ou infirmer le suicide.

Me Metzner avait 63 ans et il était une des très grandes voix du barreau de Paris. Ses cas les plus connus sont Jérôme Kerviel, Bertrand Cantat ou encore l’ex-dictateur panaméen Manuel Noriega.

Il était aussi le conseil de Dominique de Villepin dans l’affaire Clearstream, de l’homme d’affaires Loïk Le Floch-Prigent dans le dossier Elf, de l’ancien patron de Vivendi Jean-Marie Messier ou encore de Jacques Crozemarie dans le scandale de l’Arc (Association de recherche contre le cancer). Il représentait dans la saga Bettencourt la fille de l’héritière de L’Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers. Dans le dossier des biens mal acquis, Me Metzner était l’avocat de la Guinée Equatoriale.

Malheureusement, ce grand monsieur a laissé la cour et a préféré se suicider, jusque là pour des raisons inconnues.

Affaire à suivre…

