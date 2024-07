Mondher Thabet réagit à la menace de Yassine Ayari

Suite aux déclarations de haine et d’incitation à la violence par le blogueur tunisien, Yassine Ayari, personne ne resterait sans réponses ou sans réactions.

Nous avons déjà rapporté les propos du blogueur dans un article précédent, et parmi ces déclarations il annonce ouvertement: « Préparez-vous à être trainés dans la rue jusqu’à la mort, les magistrats, les journalistes, les Rcdistes, les syndicalistes notamment Mondher Thabet, et les mouchards! Dans tout conflit, il y a un perdant et un gagnant. Pour être les plus forts, il faut éliminer les plus faibles ».

Mondher Thabet, l’analyste politique et écrivain a réagi dans les ondes de Mosaïque FM face aux propos qu’il a découvert de Yassin Ayari. Pour écouter sa réaction, cliquez ici.

