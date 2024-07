Une greffe de moelle osseuse guérit deux séropositifs

C »est suite à une greffe de moelle osseuse que deux séropositifs ne présentent plus de traces de Sida plusieurs mois après l’arrêt de leur traitement.

C’est la troisième fois qu’un tel événement se produit. Les cas de deux patients dont la charge virale reste indétectable plusieurs semaines après l’arrêt des antirétroviraux suite à une greffe de moelle osseuse ont en effet été présentés ce mercredi lors de la conférence de l’International Aids Society (IAS).

Timothy Henrich de la Harvard Medical School à Boston (Massachusetts) et ses collègues ont rapporté aujourd’hui les cas de deux guérisons fonctionnelles obtenues chez des patients bostoniens VIH+ qui avaient reçu une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie.

L’équipe américaine a présenté les caractéristiques des patients quatre ans et demi après la greffe et respectivement huit et 15 semaines après arrêt du traitement antirétroviral. Tout en jugeant ces résultats « enthousiasmants », le Dr Timothy appelle à la prudence. « iIs se portent très bien, mais cela n’indique pas encore que ces hommes sont totalement guéris », a-t-il indiqué.

