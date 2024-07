Tunisie: Le 1er revêtement de sol compact acoustique d’origine végétale par Structura

On commence à croire que la Tunisie, supposée pays en voie de développement, est entrain de faire de vrais efforts dans le domaine de l’écologie et du développement durable.

Le spécialiste de l’isolation et de l’aménagement des espaces, Structura vient de lancer dans le marché tunisien, le premier revêtement de sol compact acoustique de bio plastifiant: le Sarlon Absolu. Ce projet est réalisé en partenariat avec Forbo.

Ces deux partenaires, connus pour leurs activités originales et innovatrices dans le domaine de l’aménagement des espaces, ont décidé de réunir leurs efforts et accentuer leur travail sur le développement durable. Ils commencent donc à réaliser des produits en respectant l’environnement pour des performances innovante et saine.

Ce nouveau produit est à base de plastifiant d’origine végétale qui était auparavant d’origine pétrochimique. Issu de la nature, ce produit réduit de 25% l’impact environnemental et il est 100% recyclable.

Il sera très utile pour les hôpitaux. En effet, ce produit permet une résistance testée aux produits hospitaliers qui sont extrêmement tachant sur le revêtement sol tout en bloquant le développement des bactéries.

