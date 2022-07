Rencontre cinématographique de Bizerte

Bizerte fête aussi le cinéma à sa façon.

En effet, quelques cinéastes se sont retrouvés avec des critiques de cinéma ainsi que des cinéphiles, et ce pour réfléchir à « comment et quel cinéma faire après la révolution en Tunisie ? ». Les débats étaient intenses et très riches.

Durant les deuxièmes Rencontres de Bizerte, et dans la continuité de ce qui a été fait l’année dernière, les réflexions et les débats seront complétés par un atelier de création pratique intitulé « Visions de Bizerte ». Films dans la rue, les cinéastes font leur maximum pour occuper l’espace public et le montrer.

Le but est de faire de Bizerte un studio de tournage, un atelier d’expérimentation. Les films et images qui seront produits seront montrés aux habitants de la ville en clôture des rencontres.