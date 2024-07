Kolna Tounes organise Dougga Festhéâtre 2013

L’association Kolna Tounes est investie depuis une année déjà dans plusieurs projets ayant une approche citoyenne de la culture et du patrimoine.

Son nouveau projet est l’organisation de la deuxième édition de Dougga Festhéâtre, dédiée à la mémoire de Jamil Joudi dont la première apparition théâtrale était à l’occasion de Dougga Festhéâtre2012.

Ce festival sera du 3 au 6 juillet 2013. Il propose une transversalité des arts, ainsi qu’une creuse dans le sillon de la spécificité et de la singularité afin d’enrichir et d’innover. Il y aura trois soirées théâtrales précédées d’une visite guidée du site archéologique de Dougga conduite par Abdessatar Amanou : l’historien dans une performance de conteur nous rappellera à notre histoire pour interpeller la Mémoire. L’âme de la visite, tout au long de ce cheminement à travers les dédales de notre patrimoine, sera insufflée par des instruments à vent, le corps des danseurs, le rythme des percussions et les voix suaves des lecteurs. Les nourritures terrestres et les produits du terroir seront la clé de sol de ce solfège des sens.

Le programme sera comme suit:

Mercredi 3 juillet 2013 à 20h:

« Tara Ma Rayt » de Anouar Chaifi, textes poétiques de Kamel Bouajila.

Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Médenine

Jeudi 4 juillet 2013 à 20h:

Dialogues de créatrices

« Chakhssiet », Caligula… Médée… Antigone de Mariem Akkari

Hna, Hna, Hna… de Houda Ben Amor

La voix Humaine de Amel Friji, d’après de Jean Cocteau

Vendredi 5 juillet 2013 à 20h:

« La leçon » de Ghazi Zaabni

Espace Artistou

Samedi 6 juillet 2013 à 18h:

Tsunami de Jalila Baccar et Fadhel Jaibi

Familia Production

Les 3, 4 et 5 juillet 2013 à 18h:

Visite guidée du site archéologique de Dougga par Abdessattar Amamou

Lectures « Les plus beaux textes d’amour : « De Shakespeare à Aragon » par Emna Menif

Performances Flûte, Clarinette et Saxophone

« Diari » (Stambali) de Imed Jemâa

Performances Percussions

Dégustation « Cuisine du terroir »

