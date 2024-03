Le Général Rachid Ammar met en garde l’UGTT

Le communiqué émanant du Ministère de la Défense et les informations qui circulent au sein de la société tunisienne confirment que le chef d’État-major, le Général Rachid Ammar, souhaite donner une dernière chance aux différentes parties qui incitaient les jeunes à réclamer la démission de l’ancien ministre en utilisant la violence. Le choix du nouveau Premier Ministre, Mr Béji Caïd Essebsi, aurait été fait par le Général Ammar et non pas celui du Président de la République par intérim, Mr Fouad Mebazâa.

Le Général Rachid Ammar, cet homme qui a dit NON à Ben Ali, a prévenu les manifestants que l’armée tunisienne allait réapparaître en force dans les prochains jours pour mettre fin au chaos qui commence à se manifester à l’horizon du pays. Il a par ailleurs fait savoir aux dirigeants de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et au parti islamique Ennahda qu’il ne permettrait plus que ce cirque continue.

Le communiqué publié par le Ministère de la Défense précise, selon l’agence de presse officielle, que la campagne menée par des individus cherchant à discréditer l’armée tunisienne n’est qu’une manœuvre destructrice tendant à compromettre la sécurité, à semer le désordre et la peur au sein de la communauté tunisienne, expliquant que cette campagne vise à faire régresser le pays à la date précédant le 14 janvier 2011. Il a été précisé, en outre, que l’armée, cette fidèle institution, veillera à défendre les biens de l’État, à protéger les individus et à préserver les biens publics et privés contre les actes de vandalisme et de pillage tout en sauvegardant le régime républicain, ajoutant que l’armée s’est engagée à protéger la révolution tunisienne et veillera à atteindre cet objectif.

