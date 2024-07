7 530 Km à pieds, à skis et en canots

Randonneur, skieur, aventurier, solitaire, courageux… Cela décrirait Andrew Skurka. Rien n’arrête cet américain.

Il est très connu pour ses aventures insolites. Il a été nommé en 2007 par National Geographic comme “l’aventurier de l’année”.

Jusque là, il affiche à son compteur, 40 200 Km… A pieds ! Cette fois-ci, il en rajoute 7 530 Km, et pas n’importe où !

En Alaska, il parcourt ces milliers de kilomètres de neige, de rivières, et de roches. Malgré tous ces obstacles, il n’a pas abandonner une seule fois cette dure aventure.

Un tel randonneur a de la chance de voyager à travers le monde et surtout de découvrir les plus beaux paysages de notre planète. En voiture, on ne peut pas profiter de la nature comme on pourrait le faire à pieds.

