Évacuation des ambassades étrangères d’Egypte

Déjà, Samedi dernier 45 membres des familles de la mission diplomatique américaine ont été envoyés d’Égypte, et des dizaines de personnes les ont rejoint le lendemain.

Plusieurs pays ont décidé d’évacuer leurs ressortissants d’Egypte à cause des protestations massives contre le président Mohamed Morsi. Ces pays sont: Qatar, du Koweït, des Pays-Bas et des États-Unis.

Le Qatar a aussi décidé d’envoyer un avion privé au Caire et il a transporté 110 citoyens. Un certain nombre de personnes des États arabes du Golfe Persique, y compris les Émirats arabes unis et l’Oman, ont aussi quitté d’urgence l’Égypte.