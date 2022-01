Un CV dans une bouteille Perrier, c’est possible !

Avec cette économie qui dégringole de plus en plus, on ne sait plus quel domaine est plus rentable et lequel il faut éviter.

Les diplômés des grandes écoles sont aussi perplexe à cause de cette économie et ne trouve pas de moyens pour trouver LE boulot qui leur convienne.

Une jeune femme, qui se trouve très originale, a bien compris qu’il faut se démarquer des autres pour trouver du boulot. Pour ce faire, elle a créer un CV insolite en son genre.

Audrey Lafourcade a décidé de mettre son CV dans la célèbre bouteille Perrier. On trouve dans la bouteille sa photo, sa formation, son expérience ainsi qu’un code QR pour plus d’informations.

