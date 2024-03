Une assemblée constituante pourrait être créée prochainement

Une réunion s’est déroulée le mardi 1er Mars, entre le nouveau Premier Ministre, Mr Béji Caïd Essebsi et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), après laquelle la position de la centrale syndicale semble avoir changé de camp pour s’allier au gouvernement provisoire, remanié après une vague de démissions.

En effet, les points discutés lors de cette réunion portaient principalement sur la dissolution des chambres des députés et des conseillers et la création d’un conseil pour la protection de la révolution et ses objectifs.

Selon une source interne à l’UGTT a déclaré à nos confrères du journal Al Akhbar que Mr Béji Caïd Essebsi s’est montré positif quant aux exigences de l’organisation précédemment citée.

Le Premier Ministre pourrait s’adresser au peuple tunisien ce mercredi 2 Mars pour annoncer la création d’une assemblée constituante en vue de rédiger une nouvelle constitution, une des premières demandes du peuple comme un pas positif depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali qui a adapté à son tour, après Habib Bourguiba, la constitution tunisienne pour jouer en sa faveur.

Rappelons que la centrale syndicale exige principalement six points en s’alliant au peuple tunisien dans sa révolution:

Dissolution des chambres des députés et des conseillers; Création d’un conseil pour la protection de la révolution; Contrôle sur le gouvernement et préparation d’une loi électorale; Élections présidentielles et législatives sous surveillance de la magistrature; Création d’une assemblée constituante; Gouvernement technocrate à membres inéligibles pour les prochaines élections présidentielles.

