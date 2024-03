Le gouvernement tunisien provisoire perd de nouveaux membres

Pour ce mardi 1er Mars, nous avons recensé jusqu’à maintenant (17h30) quatre nouvelles démissions des membres du gouvernement provisoire y compris Mme Faouzia Farida Charfi qui a présenté sa démission le matin.

En effet, le ministre du Développement régional et local, Mr Ahmed Néjib Chebbi, le ministre de l’enseignement supérieur, Mr Ahmed Ibrahim, et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé des réformes économiques et sociales et de la coordination avec les ministères concernées, Mr Ilyes Jouini ont eux aussi présenté leurs démissions pour rejoindre Mr Mohamed Ghannouchi et les quatre autres membres sur le banc des résignés au cours des deux jours précédents.

Mr Ahmed Néjib Chebbi a indiqué qu’il y a lieu de constater qu’une situation d’insécurité et de troubles sociaux secoue le pays, relevant qu’une faiblesse du gouvernement de transition et des partis politiques ouvre la voie au vide politique, selon TAP, l’agence de presse officielle. Il a par ailleurs expliqué lors d’une conférence de presse que “sa démission a été motivée par l’absence de solutions au sein du gouvernement, autrement il serait resté”, ajoutant qu’il “craint que la Tunisie n’ait déjà pris un mauvais tournant vers l’instabilité, le vide politique et le vide constitutionnel” affirmant que “la nature, ayant horreur du vide et, nécessairement, une autorité autre que celle de l’État serait tentée de s’installer”.

Mr Ahmed Néjib Chebbi, chef actuel du parti démocratique progressiste (PDP), a déclaré lors de cette même conférence de presse qu’il craint aussi que l’armée prenne le pouvoir à la manière égyptienne.

Quant à Mr Ahmed Ibrahim,secrétaire du parti “Ettajdid” (Renouvellement), a adressé une mettre au Premier Ministre dans laquelle il a présenté sa démission qui est motivée par les récents développements survenus sur la scène politique tunisienne. Tout en affirmant que son mouvement veillera à ce que le peuple tunisien parvienne à atteindre les objectifs de la révolution et à concrétiser ses valeurs et principes, Mr Ibrahim a ajouté que son mouvement, Ettajdid, sera plus agissant et plus efficace en dehors du gouvernement.

Liste des membres du gouvernement qui ont démissionné depuis le départ du Premier Ministre Mr Mohamed Ghannouchi:

Mr Mohamed Ghannouchi : ex Premier Ministre

: ex Premier Ministre Mr Mohamed Affif Chelbi : Ministre de l’Industrie et de la Technologie

: Ministre de l’Industrie et de la Technologie Mr Sami Zaoui : Secrétaire d’État aux Technologies

: Secrétaire d’État aux Technologies Mr Mohamed Nouri Jouini : ex Ministre de la Planification et de la Coopération internationale

: ex Ministre de la Planification et de la Coopération internationale Mme Faouzia Farida Charfi : ex Secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur

: ex Secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur Mr Ahmed Néjib Chebbi : ex Ministre du Développement régional et local

: ex Ministre du Développement régional et local Mr Ahmed Ibrahim : ex Ministre de l’Enseignement Supérieur

: ex Ministre de l’Enseignement Supérieur Mr Ilyes Jouini : ex Ministre auprès du Premier Ministre chargé des réformes économiques et sociales et de la coordination avec les ministères concernées

