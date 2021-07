Patrick Bruel: Procès pour violence envers des policiers

A cause d’une altercation avec deux policiers, Patrick Bruel devra paraître au tribunal le 13 Décembre prochain.

Accusé d’outrage et de de violence, les deux policiers affirment que Patrick a perdu son sang froid et était énervé à cause d’un barrage sécurisant une manifestation contre le mariage pour tous qui lui bloquait le passage sur l’avenue Charles-de-Gaulle – artère reliant le quartier de la Défense à la Porte Maillot.

Le chanteur de 54 ans, devait à l’origine comparaître hier devant la 12e chambre correctionnelle mais il était absent à l’audience. Le procès a finalement été renvoyé pour raison de procédure au 13 décembre 2013. Les deux policiers comme l’avocate de Patrick Bruel se sont refusés à tout commentaire.

