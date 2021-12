Des sandwichs à la viande de lion aux Etats-Unis

Une nouvelle recette de burger a commencé il y a quelques semaines à susciter un grand débat aux Etats-Unis. Il s’agit d’un burger au lion.

Vu que cette espèce d’animale n’est pas vulnérable à la disparition et donc n’est pas dans la liste rouge des espèces menacées alors leur consommation n’est pas interdite.

Même si les consommateurs sont encore divisés quant à cette pratique, les lions des cirques et des zoos sont quand même envoyés aux abattoirs pour finir dans les plats et sandwichs comme n’importe quel autre animal.

Selon Le Monde, cette nouvelle recette divise, d’un côté ceux que l’éthique empêche de consommer de la viande d’une espèce vulnérable, de l’autre ceux qui sont impatients de goûter au roi de la jungle.

Ce n’est quand même pas la première fois qu’une telle information nous choque. En effet, on a déjà entendu parler des bâtonnets d’Antilope en Afrique du sud et même des plats à base de rats et renards en Chine.

A vos plats!

Partager : Twitter

Facebook