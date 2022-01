Lady Gaga et le plagiat hybride

Lady Gaga… Plagiat… ORLAN…

On n’aurait jamais cru que ces trois mots pourraient être dans une même phrase. Mais tel est le cas en ce mois de Juin 2013. En effet, l’artiste plasticienne française ORLAN a décidé d’attaquer en justice la star de la musique américaine Lady Gaga pour plagiat.

ORLAN a toujours été connue en France ou à l’étrange comme une artiste « extraterrestre ». Ses œuvres sont inspirées d’une imagination débordante de provocation mais légitimée par son engagement personnel. Elle exploite les biotechnologies pour créer des installations qui sont faite à partir de vraies cellules humaines et animales.

Cela nous rappelle, le style provocateur de Lady Gaga qui a choqué, il y a quelques mois, le public par son apparition habillée avec de la viande.

Mis à part le plagiat de son style, ce que reproche ORLAN à Lady Gaga c’est le fait de s’inspirer librement de ses « hybridations ». C’est surtout le clip de Born this way qui a causé ce problème. Le clip montre Lady Gaga décapitée et fardée. Selon ORLAN, ceci rappelle son installation appelée « FEMME » réalisé en 1996 montrant une femme avec tête exécuté.

Universal Musique France ainsi que la maison de disque de Lady Gaga ont été assigné en justice, mais pas que ça! ORLAN réclame quand même 31,5 millions de dollars, l’arrêt de diffusion du clip mais encore de la commercialisation de l’album en question. De quoi faire réfléchir Lady Gaga sur son l’avenir de son look et de ses inspirations artistiques.

Vidéo: Lady Gaga – Born this way

Partager : Twitter

Facebook