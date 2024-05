Hamadi Jebali effectue une visite de trois jours au Canada (en Colombie-Britannique)

Lors de sa première visite sur le sol canadien, Hamadi Jebali ex-chef du gouvernement tunisien a rencontré les peuples autochtones, représentants des premières nations du Canada dans le cadre du « Indigenous Leadership Forum ».

Saisissant cet opportunité pour rencontrer les responsables du CanAssist afin de connaitre le rôle de l’Université dans le soutien des plus défavorisés de la société : les handicapés et les leaders du « Institute for Integrated Energy Systems at the University of Victoria » et discuter des solutions aux problèmes énergétiques.

L’ex-chef du gouvernement a aussi rencontré le directeur du « Pacific Institute for Climate Solutions » pour discuter des problèmes de pollution, les effets du réchauffement climatique et des solutions possibles.

Cerise sur le gâteau, il a tenu une rencontre de discussion au Centre for Global Studies qui a réuni plusieurs anciens diplomates, membres des gouvernements ainsi que des professeurs pour discuter de la transition démocratique en Tunisie.

Terminant sa journée par une rencontre avec une sélection de candidats aux doctorats en sciences politique et en administration publique ainsi leurs directeurs de recherche.

J’aime ça : J’aime chargement…